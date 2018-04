Pogoda na Majówkę 2018 może być naprawdę udana. Choć upałów raczej nie będzie, możemy liczyć na piękną, wiosenną pogodę. A przy takiej pogodzie naprawdę można wypocząć. Sprawdźcie prognozy! Prognoza pogody na długi weekend majowy w Krakowie i Małopolsce. Sprawdź, jaka czeka nas pogoda w "majówkę".

Poniedziałek [30 kwietnia] - 20 st. C możliwe przelotne opady deszczu, duże zachmurzenie

Wtorek [1 maja] - 13 st. C częściowe zachmurzenie

Środa [2 maja] - 15 st. C możliwe przelotne opady

Czwartek [3 maja] - 15 st. C możliwe pady deszczu

Pogoda na Majówkę: Zakopane [PROGNOZA POGODY]

Majówka 2018: sposoby na odpoczynek

Majówka nadchodzi wielkimi krokami. Większość zapewne spędzi wolne dni na grillowaniu czy krótkich wyjazdach za miasto. Warto sprawdzić, jaka pogoda będzie w majówkę, ile stopni pokażą termometry. Sprawdź pogodę na majówkę 2018.Góry to co roku chyba największy hit na majówkę. Właśnie do tych ośrodków turyści wysyłają najwięcej zapytań o noclegi przed długim weekendem. Trudno się temu dziwić, w końcu stolica polskich Tatr oferuje mnóstwo atrakcji dla turystów. Majówka to świetny czas na poznanie góralskiej kuchni oraz zakątków Zakopanego.Drugim najchętniej wybieranym na majówkę górskim miastem jest Karpacz. Turyści chętnie wędrują jego uliczkami w poszukiwaniu tajemnic Karkonoszy czy Świątyni Wang. Do największych atutów miasteczka zaliczamy oczywiście malownicze szlaki turystyczne. Zaraz po Górach na podium wyszukiwań znalazło się miasto spotkań, czyli Wrocław.Ci, którzy wybierają się na Majówkę do Zakopanego nie mogą narzekać. Pogoda na Majówkę w Zakopanem zapowiada się iście wiosennie. W sobotę 28 kwietnia ma być ok. 13 stopni Celsjusza, natomiast w niedzielę 14 stopni Celsjusza. Ale już 1 maja w Zakopanem ma być 16 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach możliwe są opady deszczu.Jak gwiazdy wypoczywają w Majówkę? - Muzyka mnie nie relaksuje, bo się wczuwam i męczę - przyznała Natalia Przybysz, która w tym roku stawia na ciszę. Radzimir Dębski wybrał podróże. A co na długi weekend zaplanował sobie Dawid Woliński, Dawid Podsiadło, Anja Rubik czy DJ Adamus?