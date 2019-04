Pogoda na niedzielę, 7 kwietnia. Prawie bezchmurnie

Pogoda na czwartek, 4 kwietnia

Czwartek to kolejny już pogodny dzień w tym tygodniu. Najniższa temperatura pojawi się na Suwalszczyźnie, tam termometry pokażą 13 st. C. Najcieplej na Dolnym Śląsku - 21 st. C. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Możliwe są przelotne zachmurzenia. Wiatr w pory...