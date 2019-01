Pogoda na niedzielę. Chłodno i deszczowo. Od poniedziałku cieplej

Niedziela będzie pochmurna w całym kraju. Opady deszczu (5-15 mm) pojawią się szczególnie na południu, wschodzie oraz w centrum kraju. Słaby przelotny deszcz możliwy jest miejscami na Wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni. W poniedziałek na północy i zachodzie będzie pochmurno z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie zmienne. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C w Małopolsce.

Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska