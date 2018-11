W niedzielę w całym kraju pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C w centrum oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany wiatr, północny. Na północy w porywach może osiągnąć do 50 km/h.

TVN Meteo, x-news