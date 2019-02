Pogoda na wtorek, 26 lutego. Będzie słonecznie!

We wtorek Polska będzie znajdować się pod wpływem wyżu znad Niemiec, a to oznacza, że będzie słonecznie! Wciąż jednak będziemy mieli do czynienia z podwyższonym ciśnieniem atmosferycznym, dlatego wszyscy wrażliwcy powinni na siebie uważać. Temperatura w Małopolsce będzie wahać si...