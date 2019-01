Pogoda na piątek 11 stycznia. Będzie mroźno i pochmurno

Piątek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na południu popada zanikający przelotny śnieg. Na pozostałym obszarze wystąpią opady śniegu (krótkotrwałe ale dość intensywne) przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni. W północnej części kraju dość silny i porywisty. W porywach może osiągnąć do 40-60 km/h, na Wybrzeżu ponad 70 km/h.