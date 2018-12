Pogoda na piątek, 21 grudnia. Koniec tygodnia pod znakiem brzydkiej pogody

Pogoda na czwartek, 13 grudnia. Deszcz ze śniegiem

TVN Meteo

Czwartek zapowiada się z dużym zachmurzeniem ze względu na niż znajdujący się nad Ukrainą. W Małopolsce przez cały dzień utrzyma się delikatny mróz. Od 0 st. C w Bochni i Proszowicach, poprzez -1 st. C w Krakowie i Tarnowie, aż po -4 i -5 st. C w Nowym Sączu i Podhalu.