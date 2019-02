Pogoda na piątek 22 lutego. Przejaśni się

W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Do południa opady śniegu. W rejonach podgórskich i w górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, w Beskidach od -5°C do -1°C, na szczytach Tatr około -8°C. Temperatura maksymalna wystąpi rano, później nastąpi spadek temperatury. Wiatr umiarkowany, w porywach do 75 km/h, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, północno-zachodni i północny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

