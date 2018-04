Pogoda na piątek 27 kwietnia. W piątek w prawie całym kraju bardzo dobra pogoda - będzie niemal bezchmurne niebo. Przelotne opady deszczu możliwe tylko na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Temperatura od 13 st. C w Suwałkach, 16 w regionach centralnych i 18 w Rzeszowie. Ciśnienie pozostaje nieco obniżone, warszawskie barometry wskażą 1004 hPa. Wiatr słaby i umiarkowany.

W sobotę napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze, na termometrach od 20 st. C w Suwałkach do 26 st. C w Rzeszowie. W całym kraju pogodnie, chociaż na krańcach północno-wschodnich można spodziewać się przelotnego deszczu.W niedzielę wrócą burze. Zagrzmi i popada na zachodzie i w północnych regionach. Na termometrach od 22 do 27 st. C.