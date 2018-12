Pogoda na piątek 28 grudnia. Opady deszczu w całym kraju

W Małopolsce w ciągu dnia spodziewane jest zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich i w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, w regionach podgórskich od 2°C do 4°C, na szczytach Tatr około -4°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, w porywach do 70 km/h, powodujący miejscami zawieje śnieżne. Kolejne dni będą podobne. W całym kraju pojawią się opady deszczu, a termometry pokażą dodatnie temperatury.