Pogoda na piątek. Powiew chłodu na koniec miesiąca

Pogoda na środę, 28 listopada. Chłodno i bez opadów

TVN Meteo

Środa będzie pochmurna, ale miejscami pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. na północnym-wschodzie i wschodzie, 0 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej i Wybrzeżu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni. Na zachodzie okresami dość...