Pogoda na środę. Czym zaskoczy nas aura? [WIDEO]

TVN Meteo, x-news

Środa będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. We wschodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.