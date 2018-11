Pogoda na poniedziałek 12.11.2018. Aura może zaskoczyć

W poniedziałek rano w Małopolsce będzie pochmurno i mglisto. W ciągu dnia wyjdzie słońce i możemy liczyć na długie okresy przejaśnienia. Słaby deszcz może popadać na Pomorzu Zachodnim. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku - w Krakowie termometry wskażą 13 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. We wtorek w Krakowie zapowiada się piękny dzień (15 stopni). Trochę chłodniej, ale też ładnie, będzie w środę (11 stopni Celsjusza).

TVN Meteo/X-news