Pogoda na środę, 5 czerwca. Będzie burzowo, może pojawić się grad

W środę na wschodzie, południu i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść grad. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C w Nowym Targu do 28 st. C w Proszowicach. W Krakowie będzie 26 st. C. P...