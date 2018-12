Pogoda na poniedziałek, 31 grudnia. Deszcze ze śniegiem

W ostatni dzień 2018 roku okresami wystąpią opady mokrego śniegu do 1-3 cm. W Małopolsce od 3 st. C na plusie w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie, poprzez 2 st. w Wadowicach, Oświęcimiu i Nowym Sączu do zera w Suchej Beskidzkiej i minus jednego w Zakopanem, aż po -2 st. w Nowym Targu. W sylwestrową noc do północy w Małopolsce możliwy słaby śnieg do 1 cm. Termometry w regionie pokażą ok. -2 st. C.