Pogoda na sobotę, 02.02.2019. Czeka nas ocieplenie. W Tatrach halny

Sobota pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni. W Tatrach będzie wiał halny. Ciśnienie spada, w południe 986 hPa. W Małopolsce temperatura od 4 stopni Celsjusza w Nowym Targu, poprzez 5 st. w Suchej Beskidzkiej, Nowym Sączu i Zakopanem, aż do 8 st. w Oświęcimiu, Wadowicach i Tarnowie i aż 9 kresek powyżej zera w Krakowie.