Pogoda na sobotę, 12 stycznia. Zima czy odwilż?

W sobotę na Pomorzu i zachodzie kraju będzie pochmurno z opadami śniegu z deszczem i deszczu do 5 mm. Na południu popada śnieg do 2 cm, a w górach do 5 cm. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na krańcach wschodnich, 1 st. C w centrum kraju do 5 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr zachodni, Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/h, wysoko w górach do 100 km/godz.

Adam Wojnar