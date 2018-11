Pogoda na sobotę 24 listopada. Aura może płatać figle

Poważny Program. Spacer do parków Krakowa

Tomasz Borejza

Niepostrzeżenie minął rok od nagrania pierwszego odcinka Poważnego Programu. Więc zapraszamy Was do obejrzenia ostatniego odcinka Poważnego Programu, bo ten właśnie dobiega końca. Na pożegnanie wybraliśmy dowcip stary, ale taki, który wciąż nas bawi. Zobaczcie, co stanie się kied...