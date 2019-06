Aneta Żurek

Synoptycy zapowiadają na dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 25°C do 27°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 16°C, w partiach szczytowych Tatr około 10°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni.