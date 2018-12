Pogoda na sobotę, 29 grudnia. Pochmurno i deszczowo

W sobotę w całej Małopolsce będzie pochmurno i deszczowo. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni. Najcieplejsze miasta to Kraków, Chrzanów i Tarnów, gdzie prognozowana temperatura ma wynieść 5 st. C. powyżej zera. O jeden stopień mniej będzie w Limanowej. W Oświęcimiu, Wadowicach, Wieliczce i Bochni słupki rtęci zatrzymają się na trzech kreskach. Po zaledwie jednym stopniu będzie w Suchej Beskidzkiej i Zakopanem. Za to w Nowym Targu ma być jeden stopień poniżej zera. Tu spodziewane są opady marznące.