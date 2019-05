W sobotę na południowym wschodzie kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie i opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów w rejonach górskich do 20 mm. W górach może sypać śnieg. Temperatura będzie się wahać od 8 st. C w rejonach podgórskich do 13 st. C w Krakowie. Wiatr słaby, zmienny.