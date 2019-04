Pogoda na wtorek, 9 kwietnia

Wtorek w całym kraju będzie pogodny, jedynie w centralnej Polsce możliwe są przelotne opady deszczu. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie - 6 st. C, najwyższa natomiast w Rzeszowie - tam termometry pokażą do 17 st. C. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powi...