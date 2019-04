W środę może pojawić się słaby deszcz i lokalne burze, zwłaszcza w Małopolsce Zachodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C w Nowym Targu do 21 st. C w Krakowie, Oświęcimiu i Chrzanowie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-wschodni. Okresami w porywach może osiągnąć do 40-60 km/h.