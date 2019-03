Pogoda na środę, 6 marca. Trochę słońca, trochę chmur

Pogoda na wtorek, 5 marca. Będzie padać

We wtorek spodziewamy się dużego zachmurzenia. Przewidywane opady deszczu, ale będzie raczej ciepło. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C, na szczytach Tatr około -4°C.