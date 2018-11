Pogoda na świąteczny weekend. Sobota z licznymi mgłami

W sobotę wystąpią liczne mgły i zamglenia. Zachmurzenie będzie duże, ale na południu, zachodzie i w centrum kraju mogą pojawiać się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. W Krakowie na termometrach zobaczymy 13 st. C. W kolejnych dniach pogoda będzie podobna, więcej deszczu może pojawić się na północy kraju.

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press