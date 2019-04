Pogoda na Wielkanoc. Niedziela będzie bardzo przyjemna

Niedziela Wielkanocna zapowiada się z zachmurzeniem na ogół małym i umiarkowanym. W województwach wschodnich pojawi się przelotny deszcz, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu także burze (10-20 mm opadu i porywy 60-80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W poniedziałek jedynie na południowym–wschodzie popada deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej.