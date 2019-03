Pogoda na wtorek, 19 marca. Pogodny dzień w Małopolsce

Wtorek będzie pogodny na większym obszarze Małopolski, jedynie na Podhalu i w zachodniej części województwa mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C w Nowym Targu, przez 7°C w Myślenicach, Wadowicach i Oświęcimiu do 9°C w Krakowie, Chrzanowie i Nowym Sączu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty, północno-zachodni. Środa na ogół będzie również pogodna. Przelotny deszcz pokropi tylko na Pomorzu. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku.