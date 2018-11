Pogoda na wtorek, 20 listopada. Możemy spodziewać się śniegu

Z północnego wschodu ściągają do nas masy powietrzna arktycznego. Stąd ochłodzenie, które w Małopolsce w najbliższych dniach przyniesie także opady deszczu ze śniegiem. W naszym regionie we wtorek termometry wskażą 2 stopnie Celsjusza. Cieplej będzie na północy, nawet do pięciu stopni w Szczecinie, gdzie można spodziewać się także przejaśnień. Będzie mocno wiało. W porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie w normie. W środę w całej Małopolsce możemy spodziewać się dalszych opadów śniegu, w czwartek przyjdzie wypogodzenie, choć dalej będzie chłodno (3 stopnie powyżej zera).

TVN Meteo/x-news