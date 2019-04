Pogoda na niedzielę, 14 kwietnia

Niedziela zapowiada się na ogół pogodnie, jednak na zachodzie kraju popada deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. ...