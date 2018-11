Pogoda na wtorek, 27 listopada. Sprawdź prognozę!

Źródło:TVN Meteo

Kolejne dni w całym kraju będą pogodne. Termometry pokażą w środę od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku, a w czwartek od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku.

KONIECZNIE SPRAWDŹ: