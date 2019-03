Przewiduje się przelotne opady deszczu, ale będzie dość ciepło. W górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C, na szczytach Tatr około -4°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, lokalnie w porywach do 55 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni.