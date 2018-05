Pogoda w Boże Ciało 2018. W Boże Ciało zagrzmi i popada w kilku miejscach Polski. W kolejne dni długiego weekendu będzie słonecznie i bezchmurnie. Temperatury przez cały weekend będą utrzymywały się powyżej 20 stopni Celsjusza. A jaka pogoda będzie na Boże Ciało w Krakowie? Sprawdźcie.

Boże Ciało 2018 już 31 maja

Pogoda w Boże Ciało 2018: upały i burze

Pogoda w Boże Ciało 2018 i na długi weekend w Krakowie

Sprawdź pogodę w Boże Ciało 2018 i długi weekend

W tym roku Boże Ciało wypada 31 maja. W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jaka będzie pogoda w Boże Ciało i na długi weekend W środę, 30 maja możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Nad zachodnią i południową częścią Polski pojawią się również burze. Termometry pokażą od 28 do 31 stopni. Podobnie będzie w czwartek, 31 maja. Temperatura spadnie dosłownie o kilka stopni bo słupki rtęci wskażą od 25 do 29 stopni. Niestety ponownie musimy przygotować się na deszcz i burze w południowo-zachodniej Polsce. Według synoptyków letnia aura ma utrzymać się też w kolejnych dniach. W piątek, 1 czerwca może padać w Małopolsce i na Podkarpaciu. na termometrach zobaczymy od 20 do 26 stopni. Sobota, 2 czerwca będzie bardzo słoneczna, z temperaturą od 20 do 26 stopni.Pogoda na Boże Ciało 2018. 31 maja przypada Boże Ciało. Większość z nas planuje już długi weekend. Sprawdź jaka czeka cię pogoda w Krakowie oraz całej Polsce.Pogoda na Boże Ciało oraz długi weekend będzie w kratkę: trochę słońca, trochę deszczu, możliwe również burze. Choć nie zapowiada się upalny długi weekend, z pewnością będzie można skorzystać z dni wolnych i spędzić czas na świeżym powietrzu.W czwartek, 31 maja słonecznie powinno być niemal w całej Polsce. W Krakowie termometry wskażą aż 29 stopni Celsjusza. Niestety słoneczna pogoda nie będzie trwała przez cały długi weekend. Jak zatem będzie pogoda w długi weekend?W piątek prawdopodobnie będzie padać w całym kraju, a niektórych województwach przewiduje się burze. W piątek w Krakowie również bardzo ciepło - do 26 stopni Celsjusza. Niestety będzie deszczowo.W sobotę w Polsce będzie słonecznie, ale w kilku regionach będzie również mokro. W Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie przewidywane są deszcze. Temperatury w Polsce powyżej 25 stopni Celsjusza.W niedzielę praktycznie w całym kraju ma być deszczowo. W Krakowie termometry wskażą 27 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach również powyżej 20 stopni.