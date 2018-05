Narodowy Bank Polski wprowadził właśnie do obiegu nową monetę pięciozłotową na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie jest to jednak moneta kolekcjonerska. Będzie wyemitowana w nakładzie do 38 424 000 szt. Ma trafić do każdego Polaka.





- Emitując tę monetę, chcemy dać wyraz głębokiego szacunku dla wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy swoją postawą przyczynili się do faktu, że dziś cieszymy się suwerenną Rzecząpospolitą - tłumaczy prezes Adam Glapiński.





