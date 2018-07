Pol'and'Rock Festival 2018, czyli dawny Przystanek Woodstock, rozpocznie się 2 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Sprawdź, kto zagra na Małej Scenie.

POL'AND'ROCK FESTIVAL 2018. KTO ZAGRA NA MAŁEJ SCENIE? [PROGRAM, ZESPOŁY]

POL'AND'ROCK FESTIVAL 2018. KTO ZAGRA NA MAŁEJ SCENIE? [PROGRAM, ZESPOŁY]

POL'AND'ROCK FESTIVAL 2018. KTO ZAGRA NA MAŁEJ SCENIE? [PROGRAM, ZESPOŁY]

Pol'and'Rock Festival to największa, darmowa impreza plenerowa w naszym kraju. Na początku sierpnia, jak co roku, zjadą na nią fani z całej Polski. I nie tylko. Na czterech scenach zaprezentuje się tam kilkudziesięciu artystów z kraju i ze świata. Impreza zakończy się 4 sierpnia. Sprawdź, kto zagra na Małej Scenie 24. Pol'and'Rock Festivalu.Zwyciezcy Antyfestu Antyradia zagrają na Pol'and'Rock Festivalu. Curcuma to niezależny szczeciński zespół hardrockowy, łączący cechy gatunku z elementami post grunge′u i new metalu. Grupa ma na swoim koncie na razie tylko ewie płyty EP – „Nikt” i „Gwóźdź”.Popularna, metalowa, anglojęzyczna kapela z Węgier będzie promowała na Pol'and'Rocku swój ostatni krążek „HEX”. To już trzeci album w dorobku zespołu, który zdobywa uznanie na scenach dużych festiwali muzycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.Oni również zachwycili jury podczas Eliminacji w Pradze. Swoje funkowo-popowe brzmienie tworzy dzięki bardzo oryginalnemu smakowi muzycznemu. W skład zespołu oprócz wokalu, klawiszy i perkusji wchodzi sekcja dęta składająca się z saksofonu, trąbki i puzonu.Ta grająca reggae grupa pochodząca z Wrocławia została zwycięzcą Złotego Bączka 17. Przystanku Woodstock. Bethel ma na swoim koncie dwie płyty: "Muzyka Serc" (2010) oraz "Dobrze, że jesteś (2014)".Nowy zespół który powstał w 2016 roku w Poznaniu. Tworzą go doświadczeni muzycy znani z takich zespołów jak: UFly czy Hot Water. W ich wykonaniu usłyszymy energetyczną, rock'n'rollową muzykę z domieszką sampli i elektroniki."W tym roku Big Cycowi stuknęło okrągłe 30 lat scenicznych wybryków i ponownie zawitamy na Festiwalu, który jest w Polsce legendą i bez względu na nową nazwę (Pol'and'Rock Festiwal) przez wielu nadal będzie określany jako stary, dobry Przystanek. Cieszymy się na to spotkanie z publicznością festiwalu i możemy zapewnić, że przygotujemy z tej okazji specjalny urodzinowy program z wieloma niespodziankami muzycznymi. Sięgniemy do wielu starych kawałków z lat 80. i 90. pojawią też nowsze piosenki oraz ciekawi goście. Szykuje się energetyczna, rockowa feta w stylu Big Cyca" - piszą muzycy zespołu.Fenomen polskiego jazzu! Jeden z najbardziej ekscytujących i najdłużej funkcjonujących zespołów na scenie muzyki improwizowanej w naszym kraju. Skład grupy tworzą: Janusz Grzywacz - instrumenty klawiszowe, Marek Stryszowski - saksofon altowy, sopranowy, EWI, wokal, Krzysztof Ścierański - gitara basowa, Marek Raduli - gitara, Grzegorz Grzyb - perkusja. Gościem specjalnym koncertu będzie Bernard Maseli (vibrafon).Włoski zespół od 30 lat tworzy powalające połączenie heavy metalu i trash metalu.Artysta ponownie wraca do Kostrzyna nad Odrą i znów zapowiada się bardzo ciekawy koncert. Najnowszym "dzieckiem" Krzysztofa jest płyta "Zalewski śpiewa Niemena" wydana w styczniu 2018 roku.Laureat Paszportu Polityki. Wokalista, kompozytor, autor tekstów, pisarz. W ubiegłym roku ukazał się czwarty album jego formacji Pablopavo i Ludziki pt. "Ladinola", zapowiadany jako materiał popowy, ale umiarkowanie młodzieżowy, zawierający m.in. utwór "Wszystkie neony".laureat Eliminacji do Pol'and'Rock Festivalu. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent mający na swoim koncie współpracę z wieloma artystami sceny polskiej. 9 lutego 2018 r. wydał swoją autorską płytę "SMACK".Grupa Na Górze bezkompromisowo pokazuje, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być pełnosprawnymi artystami."Czwórka gości z Poznania z malutkimi instrumentami robiąca duży hałas sprawi, że nic co do tej pory wiedziałeś na temat muzyki nie będzie już aktualne - piszą organizatorzy Pol'and'Rocka. - Na ich koncertach zawsze należy spodziewać się niespodziewanego! Łamią konwenanse i kobiece serca".Ta swajcarska formacja rockowa zagrała żywiołowy koncert na 19. Przystanku Woodstock. Założona w 2003 roku kapela wydała 3 albumy studyjne.3 sierpnia na Małej Scenie wystąpi dla Was YB - największy zespół rockowy w Korei Południowej. Ta niezwykle popularna kapela została założona w 1996 roku i dotychczas wydała 9 albumów studyjnych.Ich znakiem rozpoznawczym są wyjątkowy styl muzyczny i unikalny głos wokalistki. Zespół z powodzeniem łączy ze sobą tradycyjne brzmienie bluesa i rocka. Psychodeliczne brzmienie Blues Pills czerpie z tradycji szalonej, rozbuchanej muzyki z lat 60 i 70 zeszłego stulecia.Tę punkową formację, pochodzącą z Liverpoolu, tworzy trzech autorów piosenek, muzyków i producentów, czyli Mark Wainwright, Mark Webb i Paul Mason.Amerykański zespół reggae znany ze znakomitego coveru utworu Petera Framptona pod tytułem "Baby, I Love Your Way". W 2016 roku zespół Big Mountain wydał swoją pierwszą, po 14 latach przerwy, płytę zatytułowaną „Perfect Summer”.Flkowo-rockowa wizytówka Śląska. Koniec Świata po raz pierwszy zagrał na Woodstocku w 2003 roku, jeszcze w Żarach. Później jeszcze dwukrotnie wystąpili w Kostrzynie nad Odrą - na 12. i 23. Przystanku Woodstock.Poprockowy zespół z Rzeszowa, który powstał w 2014 roku. Inspirują się zespołami takimi jak One Direction, 5 Seconds of Summer, Paramore, Green Day czy Blink-182.Zespół ze Szczecina gra nieszablonowo w oryginalnym dla siebie stylu przy użyciu elektronicznych sprzętów. Dzięki temu ich koncerty to nie tylko uczta muzyczna, ale także ciekawe widowisko. W ich wykonaniu usłyszymy miks popu, elektroniki, rocka i soulu. Niedawno zadebiutowali bardzo dobrze przyjętym krążkiem „AUDIO”.Jeden ze zwycięzców Eliminacji do Pol'and'Rock Festivalu. Grupa zadebiutowała na rynku świetnie przyjętą płytą "Lazy" (2008). Gra mieszankę post rocka, jazzu, elektroniki, trans jazzu, rocka progresywnego z domieszką psychodelii i gitarowej alternatywy. Drugi krążek „The Best Is Yet To Come“ pokazał nowe oblicze zespołu – zdecydowanie bardziej melodyjne i dynamiczne.Kolejny laureat Eliminacji do Pol'and'Rock Festivalu, który zagra na Małej Scenie. Zespół z Poznania gra muzykę, inspirowaną hard rockiem lat 70.Zagwarantowali sobie występ na Małej Scenie podczas Eliminacji do Pol'and'Rock Festivalu w Pradze. "Co można o nich powiedzieć? Zdecydowanie to, że przyszli, usiedli i totalnie pozamiatali naszą scenę! - piszą organizatorzy imprezy. - Czeski zespół przede wszystkim zamiast na show, stawia na dobrą muzykę. Właśnie tym zaskoczyli wszystkich. Swoją naturalnością ujęli publiczność, jak i jury, które od razu zaprosiło ich na Małą Scenę".Warszawska kapela założona na przełomie 2011 i 2012 roku. Zespół tworzy muzykę składającą się zarówno z wesołych i skocznych rytmów ska, jak również niepokornych punkowych akordów oraz ciężkich rockowych riffów.Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich.