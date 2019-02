Polacy cieszą się, że 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy

Zdecydowanie pozytywnie ustanowienie dnia wolnego 12 listopada ocenia 26 proc., taka sam grupa uważa że to raczej pozytywne rozwiązanie. Negatywnie podchodzi do tej decyzji 26 proc., przy czym zdecydowanie źle – 16 proc, a raczej negatywnie – 10 proc. Aż 22 proc. Polaków nie ma na ten temat zdania.

„Ocena pomysłu wydłużania świętowania w dużej mierze jest powiązana z preferencjami politycznymi. Wyborcy PiS są zdecydowanie większymi zwolennikami celebrowania odzyskania niepodległości (72 proc.) niż zwolennicy Platformy Obywatelskiej (zaledwie 39 proc. uważa dodatkowy dzień wolny za dobry pomysł, a 51 proc. jest do pomysłu nastawione co najmniej sceptycznie)” - czytamy na money.pl.

A może wolne w Wigilię?

Ankietowanych zapytano także, który dzień w roku powinien być ustawowo wolny od pracy na stałe. Aż 57 proc.. wskazało na 24 grudnia, bo w Wigilię i tak wielu Polaków bierze wolne, a ci, którzy do pracy przychodzą, z reguły są z niej wypuszczani wcześniej. Dotyczy to także pracowników handlu.

Dla 12 proc. wolne przydałoby się w ostatni dzień roku, by mogli spokojnie przygotowywać się do zabawy sylwestrowej. Także 12 proc. chciałoby mieć wolne 2 maja, co zapewniłoby im długi weekend majowy (wiele osób bierze wolne na ten dzień). Kolejne 7 proc. chciałoby mieć długi weekend po Bożym Ciele. A tylko 6 proc. wskazuje na potrzebę wolnego dnia od pracy w Wielki Piątek...

