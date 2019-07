Polacy działają z imPETem i zmieniają nawyki. Co się dzieje z butelkami PET po recyklingu?

Coraz więcej butelek PET idzie do recyklingu. Polacy zmieniają nawyki, a tym samym przyczyniają się do zmniejszenia ilości śmieci zmieszanych. Puste, zgniecione butelki zbierane są w miejscach pracy, na dworcach kolejowych i w tysiącach polskich domów. Co się dzieje z butelkami PET po recyklingu? Jak Nestlé przyczynia się do zwiększenia procentu ponownie przetwarzanego plastiku?

Polski rząd zmienia zasady segregacji, kontenery w różnych kolorach pojawiają się przy naszych domach, a Polacy zaczynają zmieniać nawyki, dzięki czemu coraz więcej butelek PET nadaje się do recyklingu. Jak Nestlé wspiera dobre nawyki Polaków? W skali rok do roku zanotowaliśmy wzrost o 12-14% zbiórki plastiku, który nadaje się dp ponownego przetworzenia. To wynik działań w ramach projektu „Działaj z imPETem!", którego celem jest zwiększenie liczby zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Cel akcji został osiągnięty już w pierwszym roku funkcjonowania. Nestlé sprzedaje swoje produkty w butelkach PET, ale dba również o odpowiednią edukację i informacje związane z recyklingiem plastiku. Firma ma też duże plany na przyszłość. Wielki sukces akcji „Działaj z imPETem!" „Działaj z imPETem!" to projekt stworzony przez Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters wraz z trzema innymi wiodącymi producentami wody i napojów w butelkach PET, realizowany przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Po pierwszym roku funkcjonowania projektu wyniki są bardzo imponujące – według szacunków wzrost zbiórki i recyklingu surowca, z którego wykonane są butelki PET, osiągnął ok 12-14% w stosunku do ubiegłego roku. „Cieszymy się, że już pierwszy rok działania programu „Działaj z imPETem!" okazał się sukcesem. Fakt, że jesteśmy partnerem w tak ważnym przedsięwzięciu, to wynik naszej strategii. Naszym celem jest podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości – również w kontekście dbania o środowisko. Dlatego m.in. zobowiązaliśmy się, że do 2025 roku 35% PET w naszych butelkach na poziomie globalnym będzie pochodziło z recyklingu. (...)" – podsumowuje akcję Joanna Purzycka, Koordynator ds. PR Nestlé Waters. „Działaj z imPETem", czyli jak? Zmiana nawyków, które mamy w sobie od lat nie jest łatwa, dlatego Nestlé podjęło działania na wielu polach. Tylko szeroka kampania edukacyjna i informacyjna mogła coś zmienić ...i zmieniła. Co zrobiło Nestlé, żeby osiągnąć cel? współpraca z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach, współpraca ze szkołami,

z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach, współpraca ze szkołami,

120 000 dzieci biorących udział w konkursie „Działamy z imPETem My, Działajcie także i Wy",

ponad 300 000 sztuk przekazanych materiałów edukacyjnych,

setki tysiące pasażerów 20 dworców w Polsce dowiedzieli się, dlaczego warto segregować butelki PET.

