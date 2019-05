Pol'and'Rock 2019, artyści, zespoły. Znamy nowe gwiazdy festiwalu w Kostrzynie

Pol'and'Rock 2019, zespoły Na Dużej Scenie posłuchamy m.in. Prophets of Rage, Skunk Anansie, Gogol Bordello, Ziggy’ego Marleya, Avataru i Dub FX-a. Bardzo interesująco zapowiada się też „załoga” z Polski. Kult, Krzysztof Zalewski, happysad, Acid Drinkers... Niedawno do tego zacnego grona dołączyła również Agnieszka Chylińska, artystka obdarzona sceniczną charyzmą i mocnym głosem. Niegdyś twarz zespołu O.N.A., od kilku lat z powodzeniem realizująca się w karierze solowej. Najpierw na rynku ukazała się jej płyta pt. „Winna”, później krążek „Modern Rocking”, na którym zmieniła styl. Na Pol’and’Rock Festivalu Chylińska zaprezentuje m.in. materiał z ostatniej płyty „Pink Punk”, która ukazała się w październiku ubiegłego roku. Koncert na Dużej Scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata odbędzie się 3 sierpnia o godz. 19.

Jubileuszowa edycja Pol’and’Rocka, czyli dawnego Przystanku Woodstock, rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 3 sierpnia. Na terenie festiwalu staną cztery sceny, na których zagrają artyści z kraju i ze świata. Line-up zapowiada się bardzo obiecująco.

Pol'and'Rock 2019. Coś dla małych i dużych

W tym roku organizatorzy festiwalu postanowili spełnić marzenia fanów, zarówno tych młodych, jaki i nieco starszych, zapraszając do Kostrzyna Majkę Jeżowską. – Takiego koncertu ten festiwal nie widział! – przekonują. – „A ja wolę moją mamę”, „Marzenia się spełniają” i „Wszystkie dzieci nasze są” – praktycznie każdy zna autorkę tych nuconych do dziś przebojów. Głos Majki Jeżowskiej - ciepły i pełen radości - od lat porywa do wspólnej zabawy najmłodszych widzów, a w tym roku będzie porywał też uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą - dodają. Majka Jeżowska Band zagra 3 sierpnia na Małej Scenie.