Pol'and'Rock Festival 2018, czyli dawny Przystanek Woodstock rozpocznie się 2 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Impreza organizowana przez WOŚP niedawno zmieniła nazwę, ale jej formuła się nie zmieniła. Kto zagra na Pol'and'Rock Festival 2018? Sprawdź program Woodstocku i zespoły, które na nim zagrają. [patronat NaM]

POLANDROCK FESTIVAL [Woodstock 2018]. Kto zagra w Kosztrzynie? [PROGRAM, ZESPOŁY]



POLANDROCK FESTIVAL (Woodstock 2018). Kto zagra na Małej Scenie?



24. edycjarozpocznie się 2 sierpnia 2018 w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie) i potrwa do 4 sierpnia. Formuła imprezy dawnegosię nie zmieniła - wciąż będzie to darmowy, gigantyczny festiwal, na którym na czterech scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów z kraju i ze świata.Skład nie jest jeszcze do końca znany, ale festiwal już teraz zapowiada się bardzo ciekawie. Kto zagra na Pol'and'Rock Festival 2018?Zespół powstał w 2003 r. w Bośni i Hercegowinie. Muzycy grupy nie liczą się z konwenansami, nigdy też nie chcieli iść na twórczy kompromis. Ich żywiołowa muzyka to połączenie bałkańskiej tradycji z gatunkami z całego świata, takimi jak: ska, punk, reggae, elektronika i hip-hop. Będzie to już drugi występ Dubiozy Kolektiv na Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Zagrają tam 2 sierpnia.Zespół powstał w Szwecji w połowie lat 90. z inicjatywy byłego gitarzysty zespołów Carcass i Carnage, Michaela Amotta. „Filozofia muzyczna zespołu praktycznie się nie zmieniła” - mówi dziś Amott. - Nadal chodzi nam o tworzenie głębokiego, intensywnego heavy metalu, który łączymy z ekstremalnym wokalem i mocną melodią graną na gitarach”.Ten amerykański, alternatywny zespół rockowy, założony w 1986 w Buffalo, zagra na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festivalu. Legendarna grupa ma renomę jednej z najbardziej szanowanych i wpływowych grup na rynku muzyki pop-rockowej. Sprzedali już ponad 12 mln płyt, a na koncie mają 11 albumów studyjnych. Goo Goo Dolls zagra na Pol'and'Rock Festivalu 2 sierpnia.Duet The Inspector Cluzo powstał w Glasgow w 2008 roku. Zapowiada się dynamiczny koncert na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festivalu, będący mieszanką rocka, soulu i muzyki funk.Grupa Booze & Glory została założona w 2009 roku w Londynie przez Marka (wokal), Liama (gitara), Barta (bas) i Mario (perkusja). Zespół zagra 4 sierpnia na Dużej Scenie 24. Przystanku Woodstock, czyli Pol'and'Rock Festivalu i zaserwuje nam energetyczną dawkę melodyjnego punk rocka w najlepszym wydaniu.Ależ będzie szaleństwo pod sceną! Balkan Beat Box powstał w Nowym Jorku i tworzy go trójka artystów: Ori Kaplan (saksofon), Tamir Muskat (perkusja) oraz Tomer Yosef (wokal, perkusjonalia), wspomaganych jednak przez innych muzyków. Ich twórczości nie da się zaszufladkować w jednym gatunku. Czerpią z tradycji dźwięków rejonu Morza Śródziemnego, odwołujących się do żywiołowych rytmów z Bałkanów i muzyki klezmerskiej. Nie brakuje tu też motywów cygańskich, free jazzu i elektronicznych bitów rodem z nowojorskiej sceny klubowej. Polecamy!Zespół pochodzi z Francji. Gra niebanalną muzykę heavymetalową, z powodzeniem łącząc death metal, groove metal i progressive metal z muzyką instrumentalną. Skład zespołu nie zmienił się od 2001 roku. Gojirę tworzą: Joe Duplantier (wokal, gitara), Mario Duplantier (perkusja), Christian Andreu (gitara) i Jean-Michele Labadie (bas).W Kostrzynie nie zabraknie też polskich artystów. Na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festivalu 2018 zagra m.in.Na Małej Scenie dawnego Przystanku Woodstock posłuchamy w tym roku m.in.: bluesowo-rockowej grupyi amerykańskiego zespołu reggae, znanego z coveru utworu Petera Framptona pt. "Baby, I Love Your Way". Z kolei Polskę reprezentować będą:Pol'and'Rock to nie tylko muzyka i koncerty, ale także spotkania z ciekawymi ludźmi. Gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych w Kostrzynie nad Odrą będą w tym roku wybitne osobistości świata kultury, polityki i sportu, m.in. słynny fotograf Chris Niedentahl.Uczestnicy Pol'and'Rock Festivalu będą także mogli brać udział w różnych warsztatach artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Moc będzie z nami!