Policjanci na L4. Sytuacja w całej Małopolsce jest poważna

Epidemia „psiej grypy” zaatakowała wczoraj Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu. Funkcjonariusze są na zwolnieniach lekarskich w większości do końca tygodnia, ale niektórzy i do połowy miesiąca. Ilu - to tajemnica. Wczoraj mówiło się, że nawet 90 procent. Sytuacja poważna była także w Wadowicach. W Olkuszu dzisiaj kilku policjantów mówiło, że czują się źle i idą do lekarza. Także w Krakowie masowo idą na zwolnienia lekarskie. Ok. południa w Małopolsce ok. 20 proc. policjntów było na L4.