Mistrzostwa świata w Rosji potrwają od 14 czerwca do 15 lipca. Wszystkie mecze MŚ 2018 pokaże Telewizja Polska. Reprezentacja Polski zadebiutuje na MŚ 2018 meczem z Senegalem 19 czerwca na stadionie Spartak w Moskwie. Podczas mundialu w Rosji reprezentacja Polski będzie poruszać się specjalnie oznakowanym autokarem. Polskiej drużynie będzie towarzyszyło hasło "Polska dawaj".

"Polska dawaj": krytycy atakują

"Polska dawaj" (Go Poland!)

Koszulki "Polska dawaj"

MŚ 2018: Hasła wszystkich reprezentacji

Hasło "Polska dawaj", które znalazło się na oficjalnym autokarze polskiej reprezentacji w piłce nożnej , nie wszystkim przypadło do gustu. Jego krytycy mówią, że ma ono niepoprawną konstrukcję. Jakie błędy językowe zawiera? O nowym haśle reprezentacji opowiedziała językoznawca prof. Katarzyna Kłosińska (zobacz wideo poniżej).Przypomnijmy, że to polscy kibice głosowali na trzy propozycje: "Miliony serc, jedno bicie" (A million hearts, one beat), "Jeden kraj, jedna drużyna, jeden cel" (One nation, one team, one goal) i "Polska dawaj!" (Go Poland!).Podczas Mundialu w Niemczech (2006) towarzyszyło nam hasło: „Biało-czerwoni! Waleczni i niebezpieczni!”. Na Euro 2016 we Francji autokar został zaś okraszony sloganem "Łączy Nas Piłka".W sieci możemy kupić koszulki z hasłem "Polska Dawaj!". "Koszulka ta doskonale sprawdzi się nie tylko podczas oglądania meczów "Biało - Czerwonych", ale także podczas codziennego użytku, ponieważ wykonano ją z doskonałej jakości materiałów przy użyciu nowoczesnych technologii gwarantujących pełnię komfortu. Kibicu, po prostu musisz ją mieć!" - czytamy na stronie r-gol.com.Anglia – "Ześlijcie nam zwycięstwo"Arabia Saudyjska – "Rycerze pustyni"]Argentyna – "Zjednoczeni w nadziei"Australia – "Bądźcie odważni i śmiali, o piłkarze w zieleni i złoci"Belgia – "Czerwone Diabły na misji"Brazylia – "Więcej niż pięć gwiazd. 200 milionów serc"Chorwacja – "Mały kraj, wielkie marzenia"Dania – "Razem piszemy historię"Egipt – "Gdy mówisz Faranowie, świat musi wstać i wziąć to pod uwagę"Francja – "Wasza siła, nasza pasja, do boju Les Bleus”Hiszpania – "Razem jesteśmy niepokonani"Iran – " 80 milionów ludzi, jeden naród, jedno bijące serce"Islandia – "Zamieńmy nasze marzenie w rzeczywistość"Japonia – "Nadszedł czas bitwy, niebiescy samurajowie!"Kolumbia – "Tu jedzie jedno marzenie, trzy kolory i 50 milionów serc"Korea Południowa – "Tygrysy Azji, podbijcie świat"Kostaryka – "Niemożliwe nie istnieje, gdy gra cały kraj"Meksyk – "Zrobieni w Meysku! Stworzeni, aby wygrywać!"Maroko – "Lwy Atlasu, duma Maroka"Niemcy – "Razem napiszemy historię"Nigeria – "Skrzydła afrykańskiej dumy"Panama – "Panama! Siła mórz"Peru – "Wróciliśmy! Tutaj jedzie ponad 30 milionów Peruwiańczyków"Portugalia – "Chwała jest przeszłością, teraźniejszość jest historią"Rosja – "Grajcie z otwartym sercem"Senegal – "Niemożliwe nie jest senegalskie"Serbia – "Jeden zespół, jedno marzenie – Serbia!"Szwajcaria – "Cztery języki, jeden naród"Szwecja – "Razem za Szwecję"Tunezja – "Rosjo, tutaj jadą orły, ręką w rękę piłkarze i kibice"Urugwaj – "Słońce świeci w Rosji, a niebo jest całe błękitne"