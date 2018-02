W góry, nad może czy nad jezioro? Do wiosennej edycji akcji "Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny" przystąpiła rekordowa ilość partnerów. Weekend obniżonych cen już od 9 do 11 marca 2018 roku.

Obniżone ceny na marcowy weekend przygotowało 661 partnerów. To blisko o jedną piątą więcej niż podczas ostatniej akcji – jesień 2017 . Wśród ofert znajdują się między innymi obiekty hotelowe i portale rezerwacyjne, przewoźnik PLL LOT, wiele muzeów i innych atrakcji turystycznych.– Zainteresowanie partnerów akcją "Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny " sukcesywnie rośnie, podobnie jak liczba turystów chcących wziąć w niej udział – podkreśla Minister Sportu i Turystyki, Witold Bańka. – W ostatniej edycji uczestniczyło 110 tys. turystów. Jestem przekonany, że w związku z jeszcze bogatszą ofertą, z wiosennej odsłony wydarzenia skorzysta rekordowa liczba osób – dodaje.Akcja ma zachęcić Polaków do poznania ogólnopolskiej oferty turystycznej oraz do podróżowania po kraju i korzystania z atrakcji turystycznych również poza tradycyjnym sezonem letnim czy zimowym. Lista proponowanych usług w ramach edycji – wiosna 2018 znajduje się na stronieNajwiększa liczba partnerów - 100 - zgłosiła się z województwa małopolskiego. Na drugim miejscu uplasowało się woj. dolnośląskie z liczbą 72, a na trzecim pomorskie - 70 podmiotów oferujących usługi turystyczne z 50 proc. zniżką.Najwięcej ofert w obniżonych cenach dotyczy usług noclegowych (36 proc.), zwiedzania (18 proc.) oraz gastronomii (16 proc.). Turyści mogą wybierać również spośród atrakcji z zakresu kultury i sztuki, sportu i rekreacji, agroturystyki oraz uzdrowisk, spa i wielu innych.