Polskie drogi są w czołówce najbardziej niebezpiecznych Europie. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu. Zobacz, gdzie jest najbezpieczniej, a gdzie w wypadkach drogowych ginie najwięcej osób!

Polskie drogi są niebezpieczne, mimo że zmniejsza się liczba ofiar śmiertelnych

Polskie drogi - co może zwiększyć ich bezpieczeństwo?

zwiększone liczby kontroli drogowych

wzrost liczby kontroli trzeźwości

podnoszenie bezpieczeństwa drogowego przez montowanie sygnalizacji, progów zwalniających, poprawy oświetlenia, ograniczenia prędkości w centrach miast

zmiany w traktowaniu pieszych i dawanie im wyższej od kierowcy pozycji

Jak bardzo niebezpieczne są polskie drogi?

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu co roku przygląda się europejskim drogom. W tegorocznym raporcie Polska znajduje się w czołówce, ale nie jest to powód do dumy, bowiem oznacza, że nasze drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie. Ginie na nich prawie cztery razy więcej osób niż w Norwegii.Mimo, że w porównaniu z 2010 rokiem ofiar śmiertelnych na polskich drogach jest mniej, wciąż znajdujemy się w czołówce pod względem niebezpieczeństwa. Nawet w dłuższej perspektywie udało nam się zredukować liczbę śmierci na drogach, jednak biorąc pod uwagę okres od 2001 do 2017 roku, nie osiągnęliśmy na tym polu zbyt dużego sukces, w porównaniu z innymi krajami, mimo, że liczba ta zmniejszyła się niemal o połowę. Przez 16 lat najlepiej poradziły sobie z tym Estonia i Łotwa, gdzie liczba śmierci na drogach zmniejszyła się o 76%. Najgorzej poszło na Malcie - tam śmierci na drodze przybyło o 19%.Śmiertelne wypadki na drogach są powodowane przez wiele czynników. Autorzy raportu zwrócili uwagę na to, że do działań prewencyjnych, których wprowadzenie zmniejsza liczbę śmierci na drogach, należą:Polskie drogi tylko w latach 2010-2017 zaliczyły wzrost kontroli drogowych aż o 81%.Najwięcej mówiącą o bezpieczeństwie na europejskich drogach częścią raportu jest ta, która podaje dane o liczbie śmierci na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców. Dane są podane za rok 2017 i zostały zestawione z danymi z 2010 roku. Zobacz w galerii, w którym kraju Europy jest najbezpieczniej na drogach, a w którym wprost przeciwnie. Jak bardzo niebezpieczne są polskie drogi?