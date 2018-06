Agencja Mienia Wojskowego otworzyła sklep internetowy. Na początek do oferty trafiło 48 pozycji, ale lista dostępnych produktów z czasem będzie na pewno dłuższa. Co znajdziemy w sklepie internetowym agencji? Oczywiście sporo żołnierskiej klasyki. Oryginalne produkty z wojskowych magazynów w dobrych cenach. Nie zawiodą się też szukający oryginalnych prezentów. Na kolejnych stronach naszej galerii znajdziesz wybrane oferty, zobacz co i za ile możesz kupić.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.