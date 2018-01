„Jesteś supergościem” - powiedział do Łukasza Berezaka ze Szczecina Jurek Owsiak, a Wielka Orkiestra zorganizowała dla niego specjalny koncert.

14-letniego Łukasza Berezaka nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. A nawet jeśli jest ktoś, kto go nie zna, to po wpisaniu w wyszukiwarkę jego nazwiska, zostanie zasypany tytułami: „wyjątkowy wolontariusz”, „sam zmaga się z chorobą, ale pomaga innym”...Bo Łukasz ze Szczecina to faktycznie wolontariusz Wielkiej Orkiestry, który codziennie pokonuje własne słabości, by móc robić to, co najbardziej lubi, czyli pomagać innym. Jego historię poznaliśmy cztery lata temu podczas Finału WOŚP. Łukasz, mimo że sam często cierpi z powodu nieuleczalnej choroby, kwestował na ulicach ze skarbonką WOŚP. Dlaczego to zrobił? – Dla mnie jest już za późno, dlatego chcę pomagać tym, dla których jest jeszcze nadzieja – mówił wtedy.Łukasz od urodzenia zmaga się z chorobą Leśniowskiego - Crohna (choroba przewlekła, nieuleczalna) oraz obniżoną odpornością, która wymaga preparatów immunologicznych. Jego stan zdrowia wymaga stałego nadzoru rodziców oraz opieki medycznej, ale to nie jest przeszkodą do tego, aby pomagać innym. – Zawsze miałem dryg do pomagania i chciałem bardziej dawać niż dostawać – mówi Łukasz. – W pewnym momencie postanowiłem zaangażować się bardziej i zacząłem pomagać w WOŚP-ie, chciałem chodzić z puszką.Tak zaczęła się przygoda Łukasza z Orkiestrą. Chłopak co roku uczestniczy w Finale, a przygotowuje się do niego dużo wcześniej. Przez cały rok zbiera swoje oszczędności, aby później przekazać je na rzeczpotrzebujących. – Nie zamierzam z tego rezygnować, bo uważam, że to jest bardzo fajne – dodaje.Postawa nastolatka wzbudza podziw nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród jego rówieśników i samego Jurka Owsiaka. Kiedy historia wolontariusza dotarła do szefa WOŚP, ten postanowił przyjechać do Łukasza i osobiście podziękować mu za wszystko, co robi. Orkiestra zorganizowała też dla niego specjalny koncert, na którym zagrał zespół Enej i raper Łona. „Kolego, dodałeś mi sił. Jesteś supergościem – mówił podczas koncertu Owsiak.– Jurek jest dla mnie bratem, przyjacielem, kolegą, kumplem… Wszystkim, co dobre – przyznaje Łukasz. – Wysyłamy sobie kartki z różnych miejsc. To nie jest taka przyjaźń, że on przyjechał do mnie, zrobił koncert i tyle. Mamy stały kontakt, wiemy, co się u nas dzieje.W tym roku Łukasz również wyjdzie na ulice i będzie kwestował podczas 26. Finału. Jak mówi, zawsze stara się dać z siebie 110 procent. W zeszłym roku uzbierał ponad 10 tys. zł. Czy w tym roku uda mu się pobić rekord? – Na pewno będzie to duże wyzwanie. Ale w tym dniu w sumie nie chodzi o rekord, tylko o to, żeby pomagać – mówi. I dodaje: – Cały rok mamy wolne, ale tego jednego dnia każdy z nas może pomóc, bo nawet jeden grosik jest w stanie uratować komuś życie.Łukasz, mimo że ma zaledwie 14 lat, jest bardzo dojrzały. Nie boi się rozmawiać o swojej chorobie. Nie wstydzi się jej i podkreśla, że nie uważa się za bohatera. Robi po prostu to, co lubi i co daje niesamowity efekt. Pomaganie innym sprawia mu frajdę. W każdej chwili może też liczyć na rodziców, którzy go wspierają. – Jesteśmy z niego bardzo dumni – przyznaje pani Izabela, mama chłopca. – Nie ukrywamy tego, że choroba Łukasza na razie jest nieuleczalna, schorzeń jest dużo, ale on potrafi unieść się ponad to wszystko, ponad ból i cierpienie. Tak naprawdę my też korzystamy ze sprzętu WOŚP, Łukasz kiedyś powiedział, że zbieramy dla siebie i to jest prawda – dodaje. – Wiele osób mówi, że nasz syn zbiera dla Owsiaka. Nie! On zbiera dla każdego z nas.