Rapek Popek zamieścił na swoim profilu facebookowym film, na którym apeluje o pomoc dla chorego kolegi. Nie wszystkim jednak prośba wydała się wiarygodna. Muzyk, który ich zdaniem zarabia krocie, prosi bowiem o 50 tys złotych.

Popek zwrócił się z prośbą o pieniądze na leczenie dla swojego kolegi i jego mamy. Film nagrany został przed Centrum Onkologii. -– Witam wszystkich pozdrawiam z góry. Jestem w Centrum Onkologii. Chciałem was o prosić o pomoc dla mojego kolegi i jego mamy. Zbieramy pieniądze na to, żeby pomóc. Brakuje 50 tys. złotych. Bardzo serdecznie was proszę o pomoc. Jeżeli możecie pomóżcie, kłaniam się nisko Król Albanii – mówi raper.Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Są słowa pochwały, za to że raper zaangażował się w zbiórkę, ale nie brakuje także krytyki. Internauci mają za złe "Królowi Albanii", że w przeszłości chwalił się rozrzutnym życiem, a teraz prosi o 50 tys zł. - Ale ..... parodia... gość przepier... 200 tyś w 2 dni a densuje dla niego o śmieszne 50 koła.. dla kumpla popek... pi... ale z ciebie..nie nad głową tylko z ciebie - komentuje jeden z internautów, inny dodaje: Wystaw swój łańcuch jak taki dobroczynny się zrobiłeś - czytamy na profilu muzyka.Część osób próbowała brać muzyka w obronę. - A może Popek już dał tyle ile miał, tyle ile chciał. Być może wyłożył większą część i jeszcze brakuje - pisze jeden z komentujących.