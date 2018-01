Popek wystąpi w programie "Taniec z gwiazdami" - taką informację podała dzisiaj stacja Polsat w mediach społecznościowych, wywołując nie małe poruszenie wśród internautów.

- Popularny raper i zawodnik MMA sprawdzi się na parkiecie. ostatnio uczestnik gal KSW zdecydował się podjąć kolejne wyzwanie i przyjął zaproszenie do Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami. Jak sądzicie, sprawdzi się w tej nowej roli... - informuje stacja Polsat na Facebooku. Post wywołał duże poruszenie wśród internatów. Po kilku godzinach miał ponad 500 lajków i prawie 90 komentarzy."Widzę że Polsatowi już się kończą te gwiazdy bo nie maja już kogo zapraszać w KSW nie wyszło może w tańcu pójdzie mu lepiej", "Koniec świata. Popek to najbardziej ohydna i odrażająca postać, jaką w życiu widziałam. Ale - czego się nie robi dla oglądalności", "Oby mu lepiej poszło niż na KSW" - komentowali internauci na Facebooku. Reakcje, pozytywne i negatywne, na zaproszenie Popka do programu rozrywkowego Polsatu widać także na portalu YouTube.Popek przyjął już zaproszenie do programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Mimo, że stacja nie podaje jeszcze oficjalnej informacji o tym, z kim zatańczy popularny raper, to media już obiegła informacja, że jego partnerką będzie Agnieszka Kaczorowska. Polsat informuje, że wkrótce poda nazwisko partnerki Popka. Ósma edycja programu "Taniec z gwiazdami" wraca na antenę wiosną. W tej edycji programu mają także wystąpić: Jarosław Kret, Beata Tadla i Renata Kaczoruk.