Do tej pory wszyscy go znali jako rapera, producenta muzycznego, aktora oraz zawodnika mieszanych sztuk walki. Teraz popularny "Popek" spróbuje się na zupełnie innym polu i zamierza czarować na parkiecie podczas programu "Taniec z Gwiazdami". Jak sobie radzi na próbach? Sprawdziliśmy to.

Nowa edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" coraz bliżej! Wśród 11 par, które pojawią się na parkiecie są Popek i Janja Lesar. Raper i zawodnik MMA jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show Polsatu.Popek, a właściwie Paweł Rak lub Paweł Mikołajuw, w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" zaprezentuje się w walcu angielskim. Dlaczego zdecydował się na udział w programie? - Chcę się nauczyć tańczyć. Schudnąć troszeczkę, utrzymać formę - wskazuje. Media podawały, że produkcja programu miała problem z doborem partnerki dla Popka. Poczatkowo łączono go z Agnieszką Kaczorowską, która miała zrezygnować z partnerowania Popkowi. Jaka jest prawda?- Janja jest moją pierwszą i ostatnią partnerką. Nie będzie innej. O tych dwóch poprzednich zapomnijcie - to jest wymysł mediów - komentuje Popek. A co o swoim nowym uczniu mówi Janja? - Fajne jest to, że pozostaje sobą w tym tańcu. Wydaje mi się, że świetnie sobie radzi. To może być niespodzianka dla niektórych - zapowiada. Jak Popek i Janja radzą sobie na treningach przed pierwszym odcinkiem "Tańca z gwiazdami"?