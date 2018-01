Blue Monday, wyprzedaże. Blue Monday to najbardziej depresyjny dzień w roku. Wypada w trzeci poniedziałek stycznia. Do 2011 był to poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia. Określenie zostało wprowadzone przez Cliffa Arnalla. Jeśli faktycznie czujecie tego dnia obniżkę nastroju, możecie poprawić sobie humor zakupami. Trwają bowiem zimowe wyprzedaże i promocje. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć, w którym sklepie dostaniesz rabat.

