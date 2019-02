Popularne leki na przeziębienie groźne dla zdrowia?

Na razie nie powiadomiono, czy zażycie leków na przeciwzapalnych z substancją czynną fenspiryd może spowodować zagrożenie dla życia . Pacjenci mogą więc na razie jedynie czekać na nowe informacje. Osoby zażywające leki przeciwzapalne z listy wycofanych powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, by zdecydować o kolejnych krokach.

Po przeprowadzeniu procedury, zostanie podjęta decyzja, czy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających fenspiryd powinny zostać utrzymane, zmienione, zawieszone lub wycofane - czytamy w najnowszym komunikacie GIF z 11 lutego 2019 roku.

Jednocześnie wystąpiono o wszczęcie procedury unijnej w celu dokonania ponownej oceny stosunku korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających substancję czynną fenspiryd.

Decyzja o wstrzymaniu obrotu produktami została podjęta po analizie danych z przeprowadzonych badań nieklinicznych, na podstawie których podmiot odpowiedzialny uznał, że w zakresie zarejestrowanych wskazań stosunek korzyści do ryzyka dla substancji czynnej fenspiryd nie jest korzystny.

Leki przeciwzapalne, na przeziębienie. GIF wstrzymał obrót 6 następujących leków na infekcje górnych dróg oddechowych:

Eurespal 80 mg - wszystkie serie

Elofen 2 mg/ml - wszystkie serie

Eurefin 2 mg/ml - wszystkie serie

Fenspogal 2 mg/ml - wszystkie serie

Fosidal o smaku malinowym 2 mg/ml - wszystkie serie

Fosidal o smaku pomarańczowym 2 mg/ml - wszystkie serie

Pulneo 25 mg/ml - wszystkie serie

Pulneo 2 mg/ml - wszystkie serie

Pulneo o smaku coli 2 mg/ml - wszystkie serie

GIF wstrzymuje obrót leków na przeziębienie

W związku z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wprowadzanie do obrotu i sprzedaż wymienionych leków we wszystkich aptekach i hurtowniach nie będzie możliwa do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych sprawdzających ich jakość. Inspektorzy GIF czekają na dalsze rekomendacje.

Jednocześnie możliwe jest, że decyzje o wstrzymaniu sprzedaży mogą dotyczyć kolejnych preparatów z tego samego powodu.