Świąteczne prezenty, zwłaszcza te trafione z pewnością nas ucieszyły. Jeśli jednak po świętach czujemy lekki niedosyt warto wybrać się na zakupy poświąteczne, bo możemy trafić na wyjątkowe okazje. Orange Polska przygotował pakiety wyprzedaży, które ucieszą każdego .Możemy wybrać coś dla siebie i dla bliskiej nam osoby. Także firmy mają teraz z czego wybierać.Oferta wyprzedażowa składa się przede wszystkim z nowoczesnych smartfonów w atrakcyjnych cenach, które są dostępne przy zakupie pakietu usług Orange Love na 24 miesiące. Mogą z niej skorzystać zarówno nowi klienci, jak i przedłużający umowę. Wszystkie smartfony są dostępne za 0 zł na start, a ich koszt rozłożony jest na 24 lub 36 niewysokich miesięcznych opłat doliczonych do rachunków.Spośród wszystkich okazji wybraliśmy naszym zdaniem najbardziej atrakcyjne:- Samsung Galaxy S8 za 69 zł miesięcznie przez 36 miesięcy - najnowszy flagowiec Samsunga z dużym, 5,7-calowym zaokrąglonym wyświetlaczem Infinity i doskonałym aparatem.- LG V30 za 69 zł miesięcznie przez 36 miesięcy - ten smartfon docenią zwłaszcza amatorzy zdjęć, ponieważ jest wyposażony w najjaśniejszy obiektyw, jaki dotychczas zastosowano w smartfonie i dodatkowy obiektyw szerokokątny, który sprawdzi się w podróży. W dodatku tryb Cine Video i profil LG-Cine LOG, który zapewniaja doskonałą jakość materiałów wideo.- Huawei Mate 10 lite za 39 zł miesięcznie przez 24 miesiące - to opcja dla ludzi biznesu. Elegancki i wydajny smartfon, w bardzo dobrej cenie. Wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Kirin 658 i baterię o pojemności 3340mAh, który daje możliwość efektywnej pracy przez długi czas bez konieczności ładowania.Oprócz smartfonów, w wyprzedażowej cenie można kupić także inne urządzenia, które doskonale uzupełniają usługi zawarte w pakiecie Orange Love: konsolę Xbox One S 500 GB za 27zł miesięcznie przez 36 miesięcy oraz telewizory, np.: 32-calowy Samsung Full HD Smart TV M5602 za jedyne 39 zł miesięcznie przez 36 miesięcy.Z wyprzedaży smartfonów można skorzystać także przy zakupie 2 planów komórkowych - dla siebie i bliskiej osoby. W tej ofercie warto zwrócić uwagę na Huawei P9 lite mini dual SIM za 15 zł miesięcznie oraz LG K10 (2017) za 16 zł miesięcznie w 36 ratach w przypadku obydwu.Ceny obowiązują przy zakupie 2 planów komórkowych standardowych, z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w kraju i w roamingu w UE. Dostajemy tu także 5 GB internetu (w tym 2,02 GB w roamingu w UE). Miesięczny abonament za każdy plan wynosi tylko 29,99 miesięcznie.Poświąteczna oferta wyprzedaży jest również atrakcyjna dla firm. To dobra okazja, by wymienić smartfon pracownika na nowy lub kupić do firmy tablet w dobrej cenie.Warte polecenia są m.in.:- LG V30 , tańszy o 504 zł, za 98,75 zł + VAT miesięcznie- Samsung Galaxy S8+ tańszy aż o 546 złotych, za 79 zł + VAT miesięcznie- Samsung Galaxy S8, tańszy o 504 zł, za 72,75 zł + VAT miesięcznieW przypadku tabletów warto z kolei zwrócić uwagę na:- Huawei MediaPad T2 8.0 Pro za 21 zł + VAT miesięcznie (tańszy o 96 zł)- Huawei MediaPad T2 10.0 - za 23 zł + VAT miesięcznie (tańszy o 48 zł).Powyższe ceny smartfonów obowiązują przy zakupie pakietu Orange Love dla Firm, wzbogaconego o Multipak XXL, a tabletów – przy zakupie Internetu Mobilnego dla Firm. Dodatkowo klienci biznesowi mogą kupić w Orange Love dla Firm LG K10 (2017) dual SIM oraz Huawei P9 lite mini dual SIM tańsze o 144 zł. W tej samej ofercie wzbogaconej oMultipak XL polecamy Huawei Mate 10 lite dual SIM, LG Q6 oraz Samsunga Galaxy J7 (2017) dual SIM tańsze aż o 168 zł.Więcej informacji o wyprzedaży https://www.orange.pl/lp/karnawalowa-wyprzedaz